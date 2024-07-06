مزايا خطيرة مش هتلاقيها في أي واتساب تاني.. إضافة مميزات واتساب الذهبي الجديد 2024 بدون سابق معرفة

نقدم لكم ميزات واتساب الذهبي الجديد، حيث يعتبر هذا الإصدار المعدل من الواتساب الأصلي المعروف، ويتميز بالعديد من المزايا التي تجعله يتفوق على النسخة العادية من التطبيق ولهذا يفضله عدد كبير من المستخدمين، إذ يمتاز واتساب الذهبي بخيارات متعددة الدردشة ومكالمات الفيديو والصوت بالإضافة إلى واجهته الجميلة وألوانه الجذابة، وسنتحدث في هذا المقال عن العديد من الميزات الأخرى التي يقدمها.

مميزات واتساب الذهبي الجديد

احتل واتساب الذهبي الصدارة بين وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرز سمات واتساب الذهبي الجديد ما يلي:

يقدم واتساب الذهبي واجهة مستخدم بتصميم فريد وجذاب، بالإضافة إلى تقديم ميزات متقدمة تجعل التنقل سهلا للمستخدمين، كما يتيح خيارات متنوعة تشمل الثيمات والألوان والأيقونات المميزة للتطبيق.

إمكانية رفع عدد الأفراد في المجموعة ليصل إلى 500 شخص بدلا من 265 شخص.

وضع الظلام حيث يسمح تطبيق واتساب الذهبي للمستخدمين تفعيل الوضع الداكن في التطبيق مما يسهم في حماية العينين ويوفر الطاقة في نفس الوقت.

إمكانية إرسال الملفات كبيرة الحجم بسهولة وبساطة.

يوفر لك هذا التطبيق الخصوصية والأمان بشكل كامل عند استخدامه، وذلك من خلال إخفاء آخر ظهور على واتساب وإخفاء مشاهدة الحالات وإخفاء كلمة “جاري التسجيل” وإمكانية قفل المحادثات وكذلك إخفاء علامة قراءة الرسائل “الصح الزرقاء”.

يمكنك هذا التطبيق من التنقل بين حسابين مختلفين داخل التطبيق نفسه.

يمكنك بواسطة هذا التطبيق تحميل الحالات والقصص بجودة عالية جدا.

خطوات التسجيل في واتساب الذهبي الجديد

تطبيق واتساب الذهبي يمكن تنزيله مجانا عبر مصادره الموثوقة على الإنترنت ويمكنكم التسجيل في الإصدار الجديد من واتساب الذهبي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

إجراء نسخة احتياطية للرسائل المخزنة على الهاتف قبل حذف التطبيق.

تنزيل واتساب الذهبي عبر الرابط الخاص به.

اضغط على زر تثبيت التطبيق.

انقر على خيار النسخ الاحتياطي الخاص بتطبيق واتساب.

انتظر لعدة ثوان حتى يتم تفعيل التطبيق ثم متابعة الخيارات العادية المتبقية.

تطبيقات بديلة لـ واتساب الذهبي 2024

إلى جانب نسخة تطبيق الذهبي المعدلة توجد نسخ أخرى متعددة قام بتطويرها مجموعة من المطورين المحترفين، مثل المطور عمر وإليكس تشمل هذه التطبيقات المعدلة والبديلة: