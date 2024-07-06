تحديث رهيب يبهر المستخدمين.. خطوات تنزيل تحديث واتساب الذهبي الجديد بخطوات بسيطة

يبحث الكثير من المستخدمين عن النسخة الجديدة من واتساب جولد إذ أنه يحمل في طياته العديد من المزايا المرغوبة، وعلاوة على ذلك فهو مجاني التحميل ولكن لا يوجد على متجر التطبيقات بل يتم تنزيله من خلال متصفح جوجل كروم و سأعرض خطوات التحميل بشيء من التفصيل عبر القادم من المقال.

كيفية تحميل تطبيق واتساب الذهبي الجديد 2024 آخر إصدار

كي تتمكن من تمام تحميل التطبيق إلى هاتفك قم بإجراء الخطوات التالية:

أولا قم بتشغيل الإنترنت في هاتفك. بعدها يتوجب عليك حذف النسخة القديمة من واتساب ماسنجر، وعمل نسخ احتياطي قبل الحذف. قم بالولوج إلى متصفح جوجل، وفي أعلى الشاشة في خانة البحث اكتب اسم التطبيق. بعدما تفتح أمامك نافذة نتائج البحث، اختر منها أول رابط يظهر لك. يتطلب منك بعدها إذن السماح بالتنزيل من مصادر غير معروفة وتقوم بعمل هذا من خلال إعدادات جهازك. انقر فوق زر التنزيل بعدما تتأكد من تشغيل مدير الملفات. عندما ينتهي تحميل التطبيق انقر على الملف حتى تتمكن من تثبيته على الهاتف. في آخر خطوة عليك بفتح التطبيق وإدخال رقم الهاتف والبيانات المطلوبة واستمتع بالمزايا العدة.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي الجديد 2024

تم إضافة مزايا كثيرة لآخر إصدار من الواتساب الذهبي وهي على النحو التالي: