“الموارد البشرية بالسعودية توضح”.. ما هي طريقة استخراج وثيقة العمل الحر وشروط الحصول عليها 1445

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الخطوات التي يتم من خلالها إصدار وثيقة عمل حر، حيث يتم إصدار هذه الوثيقة للأشخاص الذين يزاولون أكثر من عمل، حيث أن الهدف من ذلك هو الحرص على تنظيم وترتيب العمل داخل المملكة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج هذه الوثيقة للأفراد الذين ليس لديهم سجل تجاري، وسوف نوضح التفاصيل.

كيفية استخراج وثيقة العمل الحر

هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها لكي تتم عملية استخراج وثيقة العمل الحر بشكل سليم، وقد إتاحة هيئة الموارد إمكانية استخراج الوثيقة الكترونيا، وإليك الخطوات.

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمنصة العمل الحر.

القيام باختيار المهنة التي تقوم باستخراج وثيقة عمل لها اولا.

ومن ثم الضغط على أيقونة خانة سجل معنا، وبالتالي ادخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

تأكيد عملية توثيق الحساب من خلال منصة أبشر الالكترونية.

القيام بإدخال معلومات عن المهنة التي تريد استخراج وثيقة لها.

واخيرا رفع الاوراق والمستندات المطلوبة.

ما هي شروط إصدار وثيقة العمل الحر

هناك بعض الشروط التي قامت هيئة الموارد بوضعها حتي يتمكن المتقدم لاستخراج الوثيقة بإتمام هذه العملية بكل سهولة، ولكن في حالة استيفائه لهذه الشروط، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي.