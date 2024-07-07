“استخرج الآن” نتائج سلطنة عمان 2024 عبر موقع البوابة التعليمية home.moe.gov.om وتطبيق ولى الامر

في الوقت الحالي يعيش طلاب سلطنة عمان فترة من التوتر والقلق بسبب عدم ظهور النتيجة، ولكن السبب وراء تأخيرها هو عدم الإنتهاء من تصحيح دفاتر الطلاب، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط الاستعلام عن نتائج سلطنة عمان 2024 من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم إطلاقه مع العلم أنها قامت بإطلاق (تطبيق ولي الأمر) لكي لا يجد الطلاب صعوبة في تحميل النتيجة، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

نتائج سلطنة عمان 2024

أتاحت وزارة التربية في عمان منصة إلكتروني يمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بدون أي أمور معقدة، وذلك حيث اقترب الإعلان الرسمي عن نتائج سلطنة عمان 2024، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها إلكترونياً دون الخروج من المنزل وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

قم بالتسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بـ موقع البوابة التعليمية .

. سيتم إضافتك إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

ستجد فيها قائمة منسدلة خاصة (بالخدمات الإلكترونية).

قم بالنقر عليها؛ ومن ثم نتائج الامتحانات.

بعدها سوف يجب عليك أن تقوم بتحديد (المرحلة الدراسية) في الخانة الأولى.

أما الخانة الثانية عليك أن تقوم تحديد (الصف الدراسي).

يليها؛ قم بكتابة (الاسم/ الرقم الامتحاني/ مع تحديد الولاية التي تسكن بها)

قم بالنزول إلى أسفل النافذة، وانقر على (أيقونة عرض).

إذا تم الإعلان عن ظهورها، سوف تظهر أمامك جميع البيانات.

تطبيق نتائج الطلاب في عمان 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بعمان بإطلاق (تطبيق ولي الأمر) لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج سلطنة عمان 2024، وسيتم إلقاء الضوء على خطوات الاستعلام عنها في النقاط التالية: