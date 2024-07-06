أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بمختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى أن البرنامج عمل على توفير الدعم الملائم أمام كافة المتقدمين، خاصة وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساهم إلى حد كبير في توفير العبء الاقتصادي عن المتقدمين، وعليه فإن جميع المستفيدين ينتظرون صدور الوجبة السابعة، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية؟

وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مازالت قيد الدراسة وجاري العمل على الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان الرعاية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، مؤكدة أن صدور الكشوفات سيكون في غضون أيام قليلة من الأن، بحيث يتعرف عليها جميع المتقدمين في محافظات العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

خطوات كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة حتى يتم التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بمختلف المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.
  • مع تدوين اسم المستفيد ورقم الهوية في خانة “تسجيل الدخول”.
  • على أن تقوم بإختيار الوجبة السابعة والدفعة التي عليها الدور.
  • لتقوم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.
  • الضغط على أيقونة “بحث”.
  • حتى يتعرف كشوفات المشمولين بالرعاية في النهاية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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