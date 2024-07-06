“اللهم اجعله عام خير لي ولأولادي” أفضل دعاء بداية السنة الهجرية 1446 هـ مكتوب ومستجاب.. خير ما دعى به النبي ﷺ

نقدم لكم دعاء بداية السنة الهجرية 1446 مستجاب بإذن الله؛ حيث تبدأ السنة الهجرية الجديدة ايوم غدا الأحد وبالتحديد بعدما تغرب شمس يوم السبت، واليوم هو آخر يوم في شهر ذي الحجة أي آخر يوم في السنة الهجرية وستبدأ سنة هجرية جديدة، ونستقبل ذلك العام الجديد بالدعاء بانفراج الكروب وفك الضيق واستبدال الحزن بالفرح والسعادة والاطمئنان.

دعاء بداية السنة الهجرية

قالت دار الإفتاء عن دعاء بداية السنة الهجرية أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى الهلال يقول “اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ”، وفيما يلي أدعية للعام الهجري الجديد رددها بعد غروب شمس اليوم السبت:

اللهمّ كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أفضل أدعية العام الهجري الجديد ١٤٤٦

ردد اليوم دعاء بداية السنة الهجرية الجديدة، يمكنك أن تدعي بما تريد ولا يشترط الصيغة ولا البلاغة، فالمهم أن يكون القلب صادق وواثق من استجابة الله للدعاء: