على ديلي موشن بجودة HD.. مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 عبر dailymotion 

مسلسل لعبه الحب الحلقه 58

في الحلقة 58 من مسلسل لعبة حب التي عرضت منذ أيام قليلة وشهدت احداث مفاجئة ومثيرة التقى مالك وسما مع السفير الايطالي في حفل القنصلية ويتعامل السفير مع سما على انها خطيبة مالك بسبب الخطة السابقة وتنصدم مايا بسبب ذلك وخلال الحفل يعرض جبران على سما الرقص ويشعر مالك بالغضب ثم يصطحب سما للرقص ويعرض عليها الزواج ولكنها تفاجئه بعدم قبولها مباشرة بعد قصة الحب الملتهبة بينهما بل تطلب منه مهلة للتفكير وذلك حتى تحاول خلال هذه الفترة اعادة أموال فريدة و التخلص من هذه اللعبة التي تقيدها وتهدد علاقتها بمالك وبالفعل تجتمع مع اصدقائها الذين يتعهدوا لها ببذل الجهد من أجل جمع الأموال، ويصارح عبده سما بحبه لسيرين وترد عليه سما برفضها لهذا الحب ولكنه يترجاها بالتفكير جيدا في هذا الموضوع.