لينك نتائج الثانوية العامة صنعاء 2024 اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe-ye.net

يترقب الطلاب والطالبات في اليمن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة صنعاء 2024 بفارغ الصبر، وذلك لأن الشهادة الثانوية غاية في الأهمية حيث يعيش أولياء أمور الطلاب لحظات صعبة يملؤها الخوف والقلق على المستقبل الدراسي لأبنائهم، وكانت وزارة التربية والتعليم في اليمن قد وفرت طرقًا إلكترونية سهلة تساعد الطلاب وأهاليهم على الاستعلام عن نتائج الثانوية فور الانتهاء من تصحيحها واعتمادها بشكل رسمي عبر المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، وهناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل الطلاب حول الخطوات التي يجب اتباعها للاطلاع على نتائج الثانوية العامة فور الإعلان عنها، وهذا ما سنتحدث عنه بشكل مفصل في هذا المقال.

نتائج الثانوية العامة صنعاء 2024

يرغب أغلب طلاب وطالبات صنعاء في الحصول على الرابط الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج فور ظهورها، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط موقعها الإلكتروني الرسمي الخاص بها، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة وفقاً لما صرحت به الوزارة، ويتم ذلك بخطوات سهلة وسريعة وهي كالآتي:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم من بين الخيارات الظاهرة في القائمة الرئيسية لموقع الوزارة، يجب الضغط على “خدمات الوزارة”.

تحديد خيار نتائج الثانوية العامة.

تحديد العام الدراسي 2024/2023.

اختيار القسم الأدبي أو العلمي.

تدوين رقم جلوس الطالب.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على زر بحث.

نتائج الثانوية العامة اليمن عبر الإدارة العامة للاختبارات

كما يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة صنعاء 2024 من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات، ويتم ذلك بكل بساطة من خلال اتباع الخطوات التالية: