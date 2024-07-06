وزارة المالية الكويتية تُعلن زيادة معاشات المتقاعدين في هذا الموعد

في ظل الدعم المستمر المقدم من الحكومات حول العالم، قامت حكومة الكويت متمثلة في وزارة المالية، بالإعلان عن زيادة جديدة لهذا العام، حتى أن هذه الزيادة تشمل كافة المتقاعدين داخل الدولة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديد قيمة المعاش والشروط الواجب توافرها في كافة المشتركين بالمؤسسة، حتى يتعرف عليها الجميع.

قيمة زيادة معاش التقاعد بالكويت

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الزيادة الخاصة بجميع المتقاعدين في دولة الكويت بلغت نحو 20 دينار كويتي بداية من الشهر الميلادي، مشيرة إلى أن صرف الراتب بالزيادة يكون أول شهر أغسطس 2024، مع العلم أن قيمة الزيادة تختلف من متقاعد إلى أخر، مع تطبيقه في الأيام القريبة العاجلة، هذا مع العلم أن الزيادة جاءت مع الإضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لتُساهم في توفير مستوى معيشي ملائم.

خطوات الإستعلام عن معاشات التقاعد في الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن معاشات التقاعد بمختلف دولة الكويت، وطفقًا لما يلي:-