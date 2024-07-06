تابع الآن مسلسل لعبه الحب الحلقه 58 على ديلي موشن dailymotion

مسلسل لعبه الحب الحلقه 58

مسلسل لعبة حب مسلسل سوري لبناني من بطولة النجم معتصم النهار ونور علي وشكران مرتجي وجو طراد وساشا دحدوح وغيرهم، وتدور احداثه حول مالك الاسعد الشاب الثري الذي يدير شركته الخاصة وسما الفتاة التي تعيش في حي شعبي وتعمل بكد من أجل انقاذ عائلتها من الفقر وتكتشف فجأة أن أخيها غرق في الديون وتحاول مساعدته لتتلقى عرضا من عمة مالك لكي توقعه بحبها ويتزوجها وبالفعل تتقاطع طرقهم وأثناء تنفيذها للخطة المتفق عليها تقع في حب مالك بالفعل وتشعر بالخوف في كل لحظة من اكتشاف مالك للحقيقة وأن حبهم ما هو الا لعبة من البداية، وفي الحلقة 58 التي عرضت منذ ايام ذهب مالك برفقة سما الى حفل القنصلية وعرضه الزواج عليها خلال رقصهم سويا ولكنها ستطلب منه مهلة للتفكير حتى تستطيع التخلص من اللعبة التي دخلت اليها مجبرة.