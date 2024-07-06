تنزيل تحديث واتساب جي بي أحدث اصدار ضد الحظر.. أبلود جـــــامد gb ⭐⭐⭐⭐ نسخة مجانية 100%

تحديث واتساب جي بي يتم بشكل منتظم ويحتوي على خصائص متقدمة مماثلة لتطبيق واتس آب الأصلي، كما يسمح بتثبيته دون الحاجة لإلغاء تثبيت النسخة الرسمية، ويقدم العديد من المميزات الرائعة المشابهة لتطبيقات مثل واتس آب GB، المعروف بشعبيته الكبيرة، حيث يتمتع بميزات متعددة تجعله محبوبًا بين المستخدمين، وقد شهد التطبيق تعديلات عديدة مثل إصدار واتس بلس الذي يضيف مميزات إضافية، ومن ضمن هذه التعديلات يأتي جي بي واتس آب للأندرويد، وهو أول تعديل لتطبيق واتس آب الرسمي.

مميزات تحديث واتساب جي بي

يمكنك تحميل وتحديث تطبيق واتساب جي بي وتثبيته على هاتفك، حيث يتميز بمجموعة واسعة من المميزات المختلفة التي تشمل:

إمكانية إخفاء آخر ظهور للأصدقاء.

توفر مجموعة كبيرة من الثيمات المتنوعة للاختيار من بينها.

عدم حذف الرسائل تلقائيًا بمجرد وصولها للمستلم.

إخفاء العلامة الزرقاء للرسائل المزدوجة.

إمكانية تعطيل المكالمات الصوتية والمكالمات الفيديو.

إغلاق الاتصال بالإنترنت لتطبيق واتساب فقط.

منع الأصدقاء من حذف حالتك دون توقفها.

إمكانية مشاركة حالتك لأكثر من 24 ساعة.

توفير خيارات لقفل التطبيق بواسطة نمط أو بصمة الإصبع للحماية.

سلبيات تحديث واتساب جي بي

بالرغم من كل المميزات التي يوفرها هذا التطبيق المميز، إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها قبل البدء في استخدامه ومن بين أبرز هذه السلبيات:-

التطبيق غير رسمي وهو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي. يمكن حظر حسابات المستخدمين في بعض الحالات النادرة. لا يعمل على إصدارات نظام الأندرويد القديمة، التي يكون رقم إصدارها أقل من (4.0.3). يمنع إمكانية استعادة وحذف الرسائل المستلمة، مما يمكن أن يؤثر على خصوصية المستخدم. يتطلب تنزيل تحديثات دورية لضمان استمرارية الأداء وحماية البيانات.

خطوات تنزيل وتحديث تطبيق واتساب جي بي

يتم تنزيل وتحديث واتساب جي بي بشكل يسير عبر مجموعة من الخطوات بالشكل التالي:-