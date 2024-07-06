رابط inscription.aadl.dz تسجيل سكنات عدل 3 وأخر موعد للتقديم

يعد برنامج سكنات عدل 3 من اكثر البرامج التي تقوم بطرح العديد من الوحدات السكنية أمام كافة المواطنين والمغتربين في مختلف ولايات الجزائر، حتى أن هذا البرنامج تم فتحه أمس الجمعة حتى نهاية اليوم السبت الموافق 6 من شهر يوليو 2024، تزامنًا للحصول على وحدة سكنية ملائمة في ظل الظروف المعيشية التي يمر بها كافة الأشخاص المتقدمين، وسنوضح لكم في السطور التالية إجراءات التسجيل في سكنات عدل 3، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تسجيل سكنات عدل 3

أصبح من السهل إمكانية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 أمام جميع المواطنين، التي تم فتح باب الاستقبال فيه من يوم الجمعة 5 يوليو 2024 إلى يوم السبت الموافق 6 يوليو 2204، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى وكالة عدل الجزائرية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.

كما يجب أن يتم تحديد الولاية المقيم بها المواطن.

مع إدخال وسيلة تواصل.

حتى تتمكن من كتابة كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3.

إرفاق وثائق المعنية بالقبول.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط القبول في سكنات عدل 3 وكالة عدل الوطنية

وعن الشروط المعنية بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3 أمام جميع المواطنين بمختلف الولايات الجزائرية، وفقًا للأتي:-