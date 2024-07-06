شوف اسمك حالاً.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخير من خلال منصة مظلتي

تزايدت تساؤلات المواطنين حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث انتشرت العديد من الأخبار بشأن ظهور الأسماء التي تم شملها بالرعاية في الوجبة السابعة لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية ويشمل هذا البرنامج عدد كبير من المواطنين في العراق، ويهدف إلى توفير دعم مالي للأشخاص المتقدمين الذين يستحقونه، وذلك لمساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة لهم والتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تابعوا السطور التالية في هذا المقال.

شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية في العراق

من أهم شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية في العراق منها ما يلي:

يكون المستفيد من ذوي الدخل المنخفض.

لا يمتلك أي ممتلكات أو أصول أو عقارات.

إحضار جميع الوثائق المطلوبة.

يكون الشخص المتقدم مواطن عراقي، مقيم في العراق.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن إمكانية استعلام المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي سيتم الإعلان عن الأسماء خلال الساعات القليلة القادمة و للاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية: