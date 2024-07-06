وحش الفئة المتوسطة.. بطارية عملاقة ومواصفات ممتازة لهاتف Infinix Hot 40i اعرفها بسررعة

يمزج هاتف Infinix Hot 40 بين التصميم الأنيق والأداء المتميز بسعر معقول، حيث يتمتع بشاشة كبيرة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز ويعمل الهاتف بمعالج Helio G88 القوي، الذي يضمن تجربة سلسة للألعاب والتطبيقات، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية متعددة الأوضاع بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع وهذا يجعله خيار مثالي للأفراد الذين يبحثون عن هاتف متكامل يلبي احتياجاتهم اليومية بسهولة وبدون تعقيدات.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

لمعرفة مواصفات هاتف Infinix Hot 40i تابع ما يلي:

الشاشة 6.56 بوصة IPS LCD بدقة +HD.

المعالج Unisoc T606 ثماني النواة.

الذاكرة: 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت رام، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت تخزين

الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل + 0.08 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل.

نظام التشغيل Android 13.

أهم مميزات هاتف Infinix Hot 40i

لمعرفة مميزات هاتف Infinix Hot 40i تابع ما يلي:

يعد هاتف Infinix Hot 40i من أطول الهواتف الذكية عمر بفضل بطاريته الضخمة بسعة 5000 مللي أمبير ويمكنك الاعتماد على هذا الهاتف طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحنه، حتى مع الاستخدام لفترة طويلة.

يأتي هاتف Infinix Hot 40i بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يجعله خيار مثالي لمحبي selfies.

يوفر المعالج ثماني النواة Unisoc T606 أداء سلس لجميع احتياجاتك اليومية، من تصفح الإنترنت إلى تشغيل الألعاب.

عيوب هاتف Infinix Hot 40i

من اهم عيوب هاتف Infinix Hot 40i منها ما يلي :