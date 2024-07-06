شوف اسمك وانت في مكانك.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الحصول على الرعاية

يبحث الكثير عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، الرعاية الاجتماعية في العراق تعني توفير الدعم والخدمات للأفراد والأسر التي تحتاج إلى مساعدة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والتأهيل المهني، والدعم النفسي والاجتماعي، الحكومة العراقية والمنظمات غير الحكومية تلعب دورًا رئيسيًا في تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

يرجى زيارة الرابط الرسمي لـ “منصة مظلتي“.

ثم اختر الخيار المتعلق بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك حدد الوجبة السابعة بالنقر عليها.

ثم اختر المحافظة التي يتبع لها المستعلم.

بعد ذلك أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم في الحقل المخصص لذلك.

ثم انقر على زر “استعلام” لعرض النتائج.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

إليكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية:

إذا لم يكن المتقدم مستفيدًا من الدعم المالي أو المعاش من أي جمعية خيرية أو مؤسسة أخرى تابعة لدولة العراق.

وفي حال تقدم الإناث بطلب الرعاية الاجتماعية، يجب أن يكون عمرهن بين 16 و55 عامًا.

كما يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا بصفة دائمة في العراق.

يجب أن لا يكون لديهم مصدر دخل ثابت شهريًا.

ولا يجب أن يمتلكوا مركبات أو أصولًا باهظة الثمن.

كما يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة المتقدمة للرعاية الاجتماعية 4 أفراد على الأقل.

الاستفادة من منصة مظلتي

منصة “مظلتي” الرقمية هي منصة تقنية تمكن المواطنين في العراق من الاستفسار عن الرعاية الاجتماعية والحصول على المعلومات الضرورية بشأنها بسهولة ويسر، تهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم للأفراد والأسر بما يتماشى مع شروط الاستحقاق المحددة.