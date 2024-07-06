ضبط سبونج بوب أطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة سبونج بوب للأطفال واحدة من اكثر القنوات التي تعمل علي تقديم باقة واسعه من البرامج الثقافية والتعليمية والكوميدية التي تعمل علي تنمية وتلعب علي مهارات الصغار مما يساعد الصغار علي اكتشاف مهارات لدي الأطفال، كما تبث من خلال برامجها أيضا القيم والتحلي بالأخلاق، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات الجدية الخاصة بها، أيضا اهم ما يميز قناه سبونج بوب عن غيرها من القنوات الأخري انتظرنا.

الترددات الجديدة بقناه سبونج بوب 2024

تقدم قناه سبونج بوب علي شاشات التلفاز من خلال الترددات علي الأقمار الصناعية التالية النايل سات، العرب سات وهي كالاتي

العرب سات التردد: 11355، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

تردد القناه علي النايل سات: 11355، معامل الترميز: 11355، معدل تصويب الخطأ: 5/6، معدل استقطاب: أفقي.

خصائص قناة سبونج بوب

تقدم القناه من خلال جودة عالية وصورة واضحة مما يعمل علي جذب وانتباه المشاهد بمتعه.

من خلال عرض محتوي قناه سبونج بوب مما يساعد علي تعليم الأطفال واكتسابهم مهارات جديدة.

تقدم قناه سبونج بوب برامج مختلفة منها الترفيهي، التعليمي، الكوميدي، الثقافي فهي تعد من القنوات المتعددة المحتوي.

تحميل قناه سبونج بوب علي شاشات التلفاز