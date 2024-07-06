“كله تحت سيطرتك”.. نزل أقوي شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 ودمر اعدائك فى ثواني

هل أنت مستعد للسيطرة على شوارع لوس سانتوس وجعلها تحت سيطرتك؟ مع شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 الجديدة، ستتمكن من الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات لتصبح أقوى لاعب في اللعبة واهم مجموعة من اقوى واحدث الشفرات التي تمنحك ميزة إضافية في اللعب.

أقوي وأحدث شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024

تعرف علي أقوي وأحدث شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 من خلال ما يلي:

شفرات الأسلحة

LXGIWYL: تحصل على مجموعة كاملة من الأسلحة.

PROFESSIONALSKIT: تحصل على مجموعة من الأسلحة المتقدمة.

UZUMYMW: تحصل على جميع أسلحة اللعبة.

للحصول على صحة ودروع

HESOYAM: تحصل على صحة كاملة ودروع كاملة و 250 ألف دولار.

BAGUVIX: تحصل على صحة غير محدودة.

شفرات المركبات

AIWPRTON: تحصل على دبابة Rhino.

CQZIJMB: تحصل على سيارة Bloodring Banger.

PDNEJOH: تحصل على سيارة سباق Hotring 73.

للحصول على طائرات وذخائر

ROCKETMAN: تحصل على جت باك.

AFSNMSMW: تحول السفن إلى طائرات.

TURNDOWNTHEHEAT: تزيل جميع نجوم الشرطة.

CVWKXAM: تحصل على أكسجين غير محدود.

FULLCLIP: تحصل على ذخيرة غير محدودة لجميع الأسلحة.

طريقة استخدام الشفرات

يمكنك استخدام الشفرات بكل سهولة، و لمعرفة طريقة استخدام الشفرات تابع ما يلي: