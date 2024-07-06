“العَد التنازلي” نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات Bac.ones.dz

موعد ظهور نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر في كل ولايات الجزائر والرابط الرسمي للوزارة للاستعلام عن النتيجة سنوضحه في هذا المقال، فينتظر الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة بقلق وتوتر وذلك بسبب تغيير، وسنعرض لك الموعد النهائي لظهور النتيجة كما أعلنه وزير التربية في لقاء له على قناة تلفزيونية.

نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

صرح عبد الحكيم بلعابد أن سبب تأخير ظهور نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر هو أن ما زالت عملية التصحيح مستمرة وبشكل دقيق جدًا لتحقيق الشفافية ليحصل الطلاب على الدرجات التي يستحقونها بدون أن يتعرض أي طالب لأي ظلم في الدرجات.

ووضح بلعابد أن رابط نتائج الباك 2024 سيصبح متوفر ومفعل عندما يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي، وقال أن الموعد النهائي لظهور النتيجة هو يوم 15 يوليو /جويليه القادم، وسيصبح بإمكان الطلبة والطالبات حينها الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب من خلال موقع الديوان الوطني.

رابط الاستعلام عن نتائج الباك 2024 في الجزائر

إليكم رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر وهو الرابط الرسمي الذي سيتم الدخول عليه عندما يتم الإعلان عن ظهور النتائج بشكل رسمي: