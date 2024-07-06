تحديث واتساب عمر Apk ⭐⭐⭐⭐ ضد الحظر كــافة النسخ.. اتسابق في تنزيله علي هاتفك وفك البوك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث واتساب عمر Apk ⭐⭐⭐⭐ ضد الحظر كــافة النسخ.. اتسابق في تنزيله علي هاتفك وفك البوك
تحديث واتساب عمر Apk ⭐⭐⭐⭐ ضد الحظر كــافة النسخ.. اتسابق في تنزيله علي هاتفك وفك البوك

تحديث واتساب عمر هو تحديث مراسلات فوري تم تطويره من النسخة الأصلية واتس اب ماسنجر من قبل المطور عمر ابو ذياب المطور اليمني المعروف، لقى التطبيق رواجا وشهرة واسعة في أنحاء العالم المتفرقة، ومن أكثرها الوطن العربي، حرص المطور عمر على إضافة العديد من المميزات إلى التطبيق المعدل مما جعل الكثير من المستخدمين يفضلون استعماله دون غيره.

تحديث واتساب عمر

من خلال حديثنا عن تحديث واتساب عمر ذلك التطبيق المطور والمعدل، فإننا نتعرف إلى الحديث عن أهم مميزات التطبيق والتي تتمثل في التالي:

  • من أهم مميزات تطبيق واتساب عمر هو إخفاء الظهور وبذلك يتمتع المستخدم بخصوصية كبيرة في حالة تواجده على الجهاز.
  • ميزة إخفاء علامتي الصح التي تظهر بعد قراءة الرسالة وبذلك يمكن للعميل قراءة الرسالة دون معرفة الطرف الآخر بذلك.
  • حفظ الحالات الخاصة بالأصدقاء المشتركين على واتساب والاحتفاظ بها في ملفك الخاص.
  • تغيير ألوان الشاشة واجهة المحادثات، بالإضافة إلى تغيير الشكل والاختصارات.
  • ميزة إمكانية تعديل الرسالة بعد إرسالها.
  • يمكن لواتساب عمر أن يساعد المستخدم في العثور على الرسائل والحالات المحذوفة

مميزات إضافية في واتس اب عمر

عددنا لكم أهم المميزات التي تتعلق بعملية تحديث واتساب عمر وإليكم مميزات إضافية يحتوي عليها التطبيق ولا توجد في أي تطبيق غيره ومن هذه المميزات ما يلي:

  • يمكن للمستخدم أن يقوم بتوفير قفل للمحادثات السرية الخاصة بالعميل حيث يمكن قفل المحادثات السرية التي لا تريد أن يطلع عليها أحد، وذلك بقفل خاص يختلف عن قفل الهاتف.
  • يمكن تخصيص إشعارات الواتساب لتكون بشكل عام، أما بالنسبة للمحادثات الخاصة فيتم تحديد اشعارات خاصة بها.
  • يحتوي التطبيق على متجر ثيمات به آلاف الثيمات المجانية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
احصل على 5000 جوهرة بثواني|.. خطوات شحن جواهر فرى فاير مجانا 2024 من رابط رسمي
إنضم لقناتنا على واتساب