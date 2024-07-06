لا تفوت الفرصة سجل اسمك فى مسابقة الحلم لتكون الفائز هذا العام 2024 مع الاعلامي الكبير مصطفى الأغا

مسابقة الحلم من أهم المسابقات في الوطن العربي التي تمكن عدد كبير من الأفراد في تحقيق أحلامهم من خلال الاشتراك بها والفوز بجوائز قيمة، حيث أن الجوائز ماديه ومعنويه مع العلم انك يمكن ان تفوز بسيارة احلام او منزل او اموال كثيرة لذلك فإن هيئة المسابقة قد وفرت عدة أرقام من خلالها يمكن للمتسابق أن يستطيع الاشتراك في المسابقة ولكن بعد ان تتوفر عدة شروط بسيطة لكي تتمكن من التسجيل بنجاح، وسوف نعرض لكم ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم والشروط المطلوبة خلال البهارات التاليه.

خطوات الاشتراك في مسابقه الحلم ام بي سي

مسابقه الحلم لما مسابقات الشهيرة التي يمكن أن تشترك بها بعده خطوات بسيطه وسريعه تتمثل فيما يلي:

أرسل رسالة بها كلمة حلم او دريم على الهاتف الخاص ببلدك.

ثم أكتب الإجابة الصحيحة واضغط على ارسال وسوف تصلك رسالة تأكيد بنجاح الارسال.

ويمكن ان تشترك اكثر من مره لتزيد فرصتك في الفوز

ويجب الاشارة الى ان شروط مسابقة الحلم ألا يكون لك عقارب في المسابقه وان تستطيع ارسال الإجابة الصحيحة على الأرقام.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

توجد عدة أرقام لكل دولة يجب عليك ان ترسل الرساله عليها حيث ان هذه الارقام تتمثل فيما يلي: