“وزارة الموارد البشرية تحدد” موعد صرف حساب المواطن الدفعة 80 الخاصة بشهر يوليو 2024.. اعرفوا فورا!!

برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ويتم صرف الدعم شهري وفق لجدول زمني محدد ويتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ومع ذلك، قد يتم تقديم موعد الصرف أو تأجيله بيوم واحد في حال صادف اليوم العاشر عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وبشكل رسمي، عن موعد صرف دفعة شهر يوليو 2024 (الدفعة 80) من برنامج حساب المواطن، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

موعد صرف حساب المواطن

أكدت الوزارة، من خلال بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن موعد صرف الدفعة هو 10 يوليو ويمكن للمستفيدين من البرنامج التأكد من موعد صرف الدفعة من خلال تطبيق حساب المواطن على الهواتف الذكية ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن (من هنا) للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك موعد صرف الدفعات.

خطوات الاستعلام عن الأهلية

من أهم خطوات الاستعلام عن الأهلية منها ما يلي: