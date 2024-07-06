موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل سلطان محمد الفاتح 2024

يبحث الكثير من محبي المسلسلات التركية عن الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح وذلك عقب ما حققه الموسم الأول من نجاح وانتشار واسع جدا حول العالم، كما يعد تيك المسلسل واحد من أهم المسلسلات التركية التاريخية كما يتم عرضه الآن على بعض القنوات العربية، ويقوم ببطولة المسلسل النجم أوغلو يجسد هو دور القائد التاريخي سلطان محمد الفاتح وهو شخصية حقيقية فقد نجح في أن يدخل في الصراعات والحروب العديدة التي انتهت بفتح إسطنبول والكثير من الفتوحات الأخرى، وسوف نعرض لكم القنوات الناقلة وموعد عرض المسلسل ومزيد من التفاصيل حول ذلك العمل تاريخي في السطور القادمة لهذا المقال فتابعو.

الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح

من اكثر الموضوعات بحثا الآن هو مسلسل السلطان محمد الفاتح فقد تم عرضه لأول مرة في 27 فبراير 2024 الموافق الثلاثاء، وسوف يعرض المسلسل على بعض القنوات الفضائية ومن أشهر قناة تي آر تي فهو يعرض كل أسبوع في يوم الثلاثاء في تمام 8:00 مساء بتوقيت السعودية بتوقيت القاهرة يعرض في تمام 7:00 مساء مسلسل ومجرد تنزيل القناة على القمر نايل سات من خلال التالى:

تردد تي آر تي 1: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة:¾.

المسلسل التركي السلطان محمد الفاتح

مسلسل السلطان محمد فاتح من أهم الأعمال الدرامية التي بدأ عرضها للمرة الأولى في عام 2018 ويتم إنتاجه من أحد الشركات التركية، ويتناول المسلسل حياة السلطان محمد الفاتح الذي كان في الدولة العثمانية وقام بفتح مدينة القسطنطينية المعروفة الآن باسطنبول في عام 1453 ويتميز المسلسل بالأحداث التاريخية والتصوير الجمالي بالإضافة إلى المشاهد الحربية الضخمة وتسليط الضوء على شخصية محمد الفاتح بالإضافة إلى التحديات التي واجهتهم.