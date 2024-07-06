شوف حالة أصدقائك من غير ما يعرفوا… طريقة تحميل واتساب الذهبي بخطوات سهلة

يوجد العديد من نسخ الواتساب المختلفة التي تتمتع بالعديد من المواصفات لا توجد نسخة الواتساب العادية الموجودة في متجر جوجل بلاي، لذلك يبحث عن تحميل هذه النسخ من الواتساب الكثير من الأشخاص، ويعتبر الواتساب الذهبي واحد من أفضل هذه النسخ، لذلك من خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحميل واتساب الذهبي وسوف نقدم لكم أهم مميزاته.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

قم بالبحث عن تحميل واتساب الذهبي وقم بالدخول إلى أول عملية بحث.

بعد الضغط على رابط التحميل سيبدأ تنزيل ملف APK على هاتفك.

إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد ستحتاج إلى السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

انتقل إلى إعدادات الهاتف ثم الأمان ومن ثم تفعيل خيار “مصادر غير معروفة”.

بعد اكتمال التحميل افتح ملف APK واتبع التعليمات لتثبيت التطبيق.

بمجرد الانتهاء من التثبيت افتح واتساب الذهب وأدخل رقم هاتفك.

سيصلك رمز التحقق عبر رسالة نصية أدخل الرمز لإكمال عملية التسجيل.

بعد التحقق من رقم الهاتف يمكنك البدء في استخدام التطبيق.

مميزات واتساب الذهبي