شوف حالة أصدقائك من غير ما يعرفوا… طريقة تحميل واتساب الذهبي بخطوات سهلة

يوجد العديد من نسخ الواتساب المختلفة التي تتمتع بالعديد من المواصفات لا توجد نسخة الواتساب العادية الموجودة في متجر جوجل بلاي، لذلك يبحث عن تحميل هذه النسخ من الواتساب الكثير من الأشخاص، ويعتبر الواتساب الذهبي واحد من أفضل هذه النسخ، لذلك من خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحميل واتساب الذهبي وسوف نقدم لكم أهم مميزاته.
خطوات تحميل واتساب الذهبي
- قم بالبحث عن تحميل واتساب الذهبي وقم بالدخول إلى أول عملية بحث.
- بعد الضغط على رابط التحميل سيبدأ تنزيل ملف APK على هاتفك.
- إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد ستحتاج إلى السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.
- انتقل إلى إعدادات الهاتف ثم الأمان ومن ثم تفعيل خيار “مصادر غير معروفة”.
- بعد اكتمال التحميل افتح ملف APK واتبع التعليمات لتثبيت التطبيق.
- بمجرد الانتهاء من التثبيت افتح واتساب الذهب وأدخل رقم هاتفك.
- سيصلك رمز التحقق عبر رسالة نصية أدخل الرمز لإكمال عملية التسجيل.
- بعد التحقق من رقم الهاتف يمكنك البدء في استخدام التطبيق.
مميزات واتساب الذهبي
- إمكانية تخصيص الواجهة بالكامل حيث يمكن تغيير الألوان والخلفيات والأيقونات حسب رغبتك.
- دعم إرسال ملفات وسائط كبيرة الحجم مثل الفيديوهات حتى 700 ميجابايت والصور بجودة عالية دون فقدان الجودة.
- إمكانية إخفاء الظهور الأخير للخصوصية وإخفاء علامة القراءة والكتابة بحيث لا يعلم الآخرون أنك قرأت رسائلهم أو أنك تكتب رداً عليهم.
- إمكانية جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق وهي ميزة مفيدة جداً لأصحاب الأعمال والمستخدمين الذين يرغبون في تنظيم رسائلهم.
- دعم الرد التلقائي على الرسائل حيث يمكنك إعداد رسائل تلقائية للرد على الرسائل الواردة عندما تكون مشغولاً.
- إمكانية تثبيت أكثر من ثلاث محادثات في الأعلى لسهولة الوصول إليها.
- دعم ميزة القفل بالبصمة أو رمز PIN لحماية محادثاتك ومعلوماتك الخاصة.
- إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة حيث يمكنك رؤية الرسائل التي حذفها المرسل بعد إرسالها.
- توفير خيارات متعددة للنسخ الاحتياطي واستعادة المحادثات لضمان عدم فقدان أي بيانات.
- تحسينات في أداء التطبيق واستقراره مما يجعله أكثر سلاسة وسرعة في الاستخدام.
- تحديثات مستمرة لإضافة المزيد من الميزات وتحسين الأمان.