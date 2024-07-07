“بمـــــزايا أفـــضل من الواتس العادي” تنزيل واتساب عمر الاخضر على الهاتف بــــدون حظر مجانا 100%

تنزيل واتساب عمر الاخضر، النسخ المختلفة من واتساب عمر يحمل كلا منها مواصفات ومزايا خاصة ويختار كل مستخدم النسخة التي يجد فيها ما يبحث عنه من خصائص والتي تناسب ذوقه وميوله وتجعله يعيش تجربة دردشة جذابة، ومن أهم هذه النسخ واتساب عمر الاخضر الذي لاقى قبول كبير من ملايين المستخدمين وأصبح هو التطبيق المفضل للكثيرين، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أبرز المزايا التي يتمتع بها واتساب عمر الاخضر وكيفية تنزيل التطبيق واستخدامه.

تنزيل واتساب عمر الاخضر على الهاتف واتساب عمر الاخضر هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الاصلي بعد حل المشاكل التقنية التي كانت تزعج البعض وكذلك إضافة العديد من الخصائص التي نالت اعجاب المستخدمين ومنها زيادة عوامل الامان والحماية وتوفير خصوصية أكبر للمستخدم، وفيما يلي سنوضح لكم طريقة تنزيل واتساب عمر الاخضر بالخطوات : من الهاتف الشخصي افتح تطبيق المتجر جوجل بلاي او اب ستور حسب نوع الهاتف.

في شريط البحث اكتب اسم التطبيق واضغط على علامة البحث.

بعد ظهور النتائج ادخل الى التطبيق واضغط على “تنزيل”.

سيتم تثبيت التطبيق على الهاتف بنجاح خلال لحظات قليلة.

افتح التطبيق وانشيء حسابك عبر ادخال رقم الهاتف بشكل صحيح. مميزات واتساب عمر الاخضر واتساب عمر الاخضر يتمتع بالعديد من المميزات الرائعة التي تجعله واحدا من أفضل تطبيقات الدردشة، وفيما يلي نستعرض لكم أهم المميزات : التطبيق ضد الحظر وبالتالي يوفر للمستخدم الحماية اللازمة.

تتوافر بالتطبيق لغات متعددة لترجمة نصوص الدردشة.

ارسال الرسائل لعدد من جهات الاتصال في نفس الوقت.

وضع حالات واتس اب تصل مدتها لعشر دقائق كاملة.

التمتع بالخصوصية من خلال اخفاء الظهور وعلامة قراءة الرسائل.

يوجد بالتطبيق استيكرز ورموز متعددة وجذابة.