HERE نتائج السادس اعدادي 2024 دور اول عٌــموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية

منذ أن انتهى الطلبة والطالبات من امتحانات الصف السادس الاعدادي بجميع محافظات العراقية وهم يبحثون عن موعد ظهور نتائج السادس اعدادي 2024 دور أول، وذلك بحيث يعتبر واحدًا من أهم المراحل التعليمية التي يتوقف تحديد مصير الطالب التعليمي عليها، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بالنتائج من الموعد والرابط الصحيح للاستعلام بالخطوات.

نتائج السادس اعدادي 2024 دور اول

صرحت وزارة التربية العراقية بأن نتائج السادس اعدادي 2024 دور اول ستكون متاحه أمام جميع الطلبة والطالبات خلال الفترة المقبلة وبالتحديد خلال شهر يوليو الجاري، وأشارت إلى أن أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ما زالت سارية حتى الآن، وشددت الوزارة على القائمين بأعمال التصحيح على توخي الحذر في التصحيح بحيث لا يتعرض أي طالب للظلم، وتتم عمليات التصحيح والتدقيق أكثر من مرة أي يتم مراجعتها أكثر من مرة، كما أشارت الوزارة إلى أن الطلبة والطالبات سيتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كما أن النتائج سيتم إعلانها بشكل عام ومركزي.

استخراج نتائج سادس اعدادي دور أول 2024

ندرج لكم رابط نتائج السادس اعدادي 2024 دور اول الصحيح، والذي سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من خلاله الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي 2024 دور اول بالاسم أو الرقم الامتحاني، وذلك بعد إعلانها وفقاً للخطوات التالية:-