الآن كشوفات أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكرى الأردني pdf اخر دفعة 2024

أعلن صندوق الإسكان والإشغالات العسكرية في الأردن عن قيام القيادة العامة للقوات المسلحة في الأردن بتوضيح قائمة يتواجد بها أسماء الأفراد المؤهلين للاستفادة من قرض الإسكان العسكري، وذلك بهدف حماية جميع المواطنين الأردنيين والعمل على راحتهم وحماية أراضيهم، وأوضحت بأن مبلغ القرض الإسكاني سيتم إيداعه في بنك القاهرة المتواجد في عمان خلال اليوم الثامن من شهر يوليو الحالي.
أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري آخر دفعة
أعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة بأنها قامت بتخصيص 30,000 دينار أردني للمواطنين المستفيدين من قرض الإسكان العسكري، كما تناشد جميع المواطنين بإرفاق الأوراق والمستندات الضرورية لذلك على الموقع الرسمي.
الاستعلام عن مبلغ قرض الإسكان العسكري الأردني
ويستطيع الشخص الاستعلام عن مبلغ القرض الذي تقدمه الوزارة بكل سهولة و بشكل إلكتروني عن طريق القيام بالتالي:
- في البداية ينبغي التوجه إلى موقع مؤسسة الإسكان والإشغالات العسكرية الأردنية.
- ثم قم بالنقر على مربع تسجيل الدخول واكتب كلمة السر واسم المستخدم الذي يخصك.
- أضف الرقم القومي المتعلق بالشخص المتقدم.
- قم بإضافة الرقم العسكري الذي يخصك ثم انقر على مربع إرسال.
- بعد ذلك سوف تعرض أمامك النتيجة الخاصة بالطالب المتقدم وحالته في قرض الإسكان العسكري.
- تستطيع تنزيل الملف المحتوي على أسماء الأفراد المستحقين من القرض على هيئة ملف بي دي اف.
- ومن ثم الجدير بالذكر بأن قرض الإسكان العسكري الأردني هو من أهم التمويلات التي تم توفيرها للمواطنين الأردنيين الجنسية، وينبغي أن ينتمي هؤلاء المواطنين إلى القوات المسلحة الأردنية.