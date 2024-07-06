تشغيل تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر.. اصــــدار جــأمد نزله علي هاتفك وفك بلوك الرقم

يبحث عدد من المستخدمين عن حل لمشكلة تشغيل واتساب الذهبي بعد الحظر، حيث تؤرق هذه المشكلة عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتساب الذهبي التطبيق المطور والمعدل والذي يتمتع بالكثير من المزايا والخصائص الإضافية، التي تساعد المستخدم بشكل كبير على تجربة مراسلة فريدة من نوعها تتمتع بالكثير من المزايا التي تفتقدها نسخ واتساب الأخرى، ولا توجد حتى تطبيق واتساب الأصلي.

تشغيل واتساب الذهبي

لحل مشكلة تشغيل واتساب الذهبي بعد الحظر يجب على المستخدم أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

عليك القيام بفتح التطبيق لتظهر أمامك رسالة تخبرك بأنه تم حظرك من استخدام تطبيق واتساب.

قم بتحديد اللغة العربية.

ثم بعدها عليك الضغط على الأيقونة الخاصة بالموافقة والمتابعة.

سيتم بعد ذلك الطلب من المستخدم إدخال رقم هاتفه.

لا ينبغي عليك اضافة الرقم.

بل يجب عليك أن تقوم بالضغط على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة ومن ثم قم باختيار ربط كجهاز مصاحب.

سوف يظهر على الشاشة رمز QR.

عليك الضغط لالتقاط صورة له.

ثم عليك الانتقال إلى تطبيق واتساب الرسمي الخاص بك.

قم بالضغط على الثلاث نقاط في أعلى الشاشة واختار الاجهزة المرتبطة.

قم بالضغط على ربط الجهاز ثم قم بعمل مسح للرمز الذي التقطه.

بعدها قم بفتح واتساب الذهبي، يتم ظهور رسال جاري تسجيل الدخول.

بعدها سوف تستطيع استخدام الواتساب مرة ثانية بكل سهولة.

مميزات تطبيق واتساب الذهبي

بعد أن وضحنا لكم تشغيل واتساب الذهبي نوضح لكم أهم المميزات التي يتميز بها تطبيق واتساب الذهبي والتي تتمثل في التالي: