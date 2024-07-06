“أخر أخبار الوجبة الأخيرة” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل كشوفات المشمولين عبر منصة مظلتي

طال انتظار الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع المحافظات العراقية، حيث قامت جمهورية العراق بإطلاق حملات دعم كثيرة للتسهيل على المواطنين أمور حياتهم، ومنها برنامج الرعاية الاجتماعية فهي منحة مالية مخصصة للمواطنين والأفراد الأكثر احتياجاً والتي تساعدهم على ظروف الحياة الصعبة، وتساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات الأساسية، مع العلم أنه يمكنك التسجيل فيها بكل سهولة، ولكن لا بد أن يتوفر بك مجموعة من الشروط، وسيتم توضيحها في هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 7

الجميع يسعى إلى التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة السابعة، وذلك بعد أن تأخر إعلانها من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تأخر إصدار التمويل أو التخصيص المالي من جانب المالية العراقية، وحتى الآن تقوم الوزارة بدراسة أسماء المتقدمين، وفور الانتهاء سيتم الإعلان عن كشوفات المشمولين من خلال الخطوات التالية:-

قم أولاً بالتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

. أو يمكنك الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكتروني.

الإلكتروني. أنقر على تسجيل الدخول إلى الواجهة، ومن ثم قم بالذهاب إلى قائمة الفرعية (للخدمات الإلكترونية).

اختر خدمة البحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

ومن ثم سيتوجب عليك أن تقوم بضغط على “الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين”.

اختر رقم الوجبة وسجل البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

أضغط على بحث.

يمكنك حينها تحميل الكشوفات الخاصة بالمحافظة pdf.

كشوفات أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوفر في الفرد من أجل أن ينضم اسمه ضمن كشوفات المشمولين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهي تتمثل في الآتي:-