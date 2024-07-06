هل الوجبة السابعة ظهرت؟ لينك تنزيل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة كما يمكن الحصول على البرنامج في حالة توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع شروط برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وفرت العديد من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي لم تظهر من خلال الوزارة لذلك إليكم جميع التفاصيل بالشروط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

توفير دخل شهري ثابت لا يزيد عن الحد المسموح بيه للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام للرجال.

النساء عمرهم يبدأ التقديم من 15 إلى 55 عام عند طلب دعم الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية