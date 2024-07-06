طريقك إلى المليون حقق حلمك الآن واشترك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة كيفية التسجيل في مسابقة “الحلم” حيث يزداد حماس العديد من الأشخاص للاشتراك عن طريق إدخال أسمائهم وأرقام المسابقة و يعد برنامج “الحلم”، الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الأغا، من أبرز برامج المسابقات في العالم العربي و سنوضح خطوات التسجيل في المسابقة عبر مقالنا هذا.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي يمكن أن تزيد من فرصك في الاشتراك والفوز في مسابقة الحلم 2024 باتباع هذه الإجراءات يمكنك تعزيز احتمالات نجاحك:

أولاً، ينبغي معرفة الرقم الخاص ببلدك.

ثم قم بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف تشمل كلمة “حلم” أو “Darem”.

بعد ذلك سوف تتلقى رسالة على هاتفك المحمول تؤكد اشتراكك.

تطبيق مسابقة الحلم

بعد أن وفرنا لكم رقم الاشتراك المجاني في مسابقة الحلم لعام 2024، دعونا نستعرض أيضاً خطوات التسجيل في المسابقة مجاناً عبر تطبيق مسابقة الحلم. يتطلب الاشتراك من خلال التطبيق اتباع عدة خطوات هامة وبسيطة، وهي كما يلي: