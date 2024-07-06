ملايين الشدات المجانية عند شحن شدات ببجي 2024

تعد خدمة شحن شدات ببجي موبايل من أهم الخدمات التي يسعى اللاعبون إلى معرفتها من اجل تنفيذها حيث يتطلب القيام بهذه الخدمة اتباع عدة تعليمات ومعرفة الموقع الرسمي الذي يقدمها بشكل موثوق، يفضل اللاعبون خدمة شحن الشدات لأنها تعد العامل الرئيسي الذي يمكنهم من الحصول على الاسلحة والذخيرة والملابس التي يصعب الحصول عليها أثناء اللعب وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

طريقة شحن شدات ببجي عبر فودافون كاش 2024

أولا لابد من إحضار هذه المتطلبات:

هاتف ذكي متصل بالإنترنت.

حساب PUBG Mobile

حساب Vodafone Cash نشط

معرفة رقم الهاتف المرتبط بحساب PUBG Mobile الخاص بك.

خطوات شحن شدات ببجي 2024

الحصول على بطاقة Vodafone Cash:

اطلب كود *9*100# من هاتفك المسجل في خدمة فودافون كاش.

قم باتباع التعليمات الموضحة على الشاشة لإدخال المبلغ الذي تريد شحنه وكلمة المرور الخاصة بك.

ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم بطاقة Vodafone Cash، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وكلمة المرور.

الشحن ببجي عبر موقع الرسمي

يمكن شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

انتقل إلى موقع PUBG Mobile الرسمي.

سجل الدخول إلى حسابك.

اضغط على “شحن UC”.

اختر “فودافون كاش” كوسيلة دفعك.

أدخل رقم بطاقة Vodafone Cash وتاريخ الانتهاء وكلمة المرور التي تلقيتها في المرحلة الأولى.

تأكد من مراجعة تفاصيل الدفع ثم اضغط على “تأكيد”.

ستتم إضافة الشدات إلى حسابك على الفور.

شحن شدات ببجي عبر تطبيق PUBG Mobile