اعرف هتدفع كام.. قائمة مصاريف الجامعات الأهلية 2024/2025 في مصر بحلوان وبنها وتخفيضات للأوائل

بعد أن يقوم طلاب الثانوية العامة لعام 2024 من الانتهاء من إداء الامتحانات وظهور النتيجة، يبدؤون في البحث بالالتحاق بالجامعات المختلفة داخل المحافظات مصر، وتعد الجامعات الأهلية من أنواع الجامعات التي يبحث عنها معظم الطلاب ويتساءلوا عن مصاريف الجامعات الأهلية 2024/2025 حيث أنه يتم من خلال هذه الجامعات تقديم العديد من المميزات كما أنها تكون بمصاريف وتكلفه أقل من الجامعات الخاصة داخل مصر وسوف نشير في ذلك المقال إلى مصروفات هذه الجامعات.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024/2025

نوضح مصاريف الجامعات الأهلية 2024/2025 في جامعة حلوان والتي تضم العديد من الكليات الأهلية بمصروفات مختلفة:

كلية طب الأسنان في جامعة حلوان تبلغ مصروفات الطلاب الجدد حوالي 120 ألف جنيه مصري.

بينما كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة تصل قيمة المصروفات ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري.

كلية العلاج الطبيعي وهي من كليات القمة بالجامعة ومصروفاتها 100 ألف جنيه مصري.

تعد تكلفة الرسوم الدراسية لكلية العلوم الإنسانية بقيمة 60 ألف جنية مصري.

يتم تخفيض المصاريف عادة لأوائل الثانوية العامة وعند التقديم مبكرا للجامعات.

تكاليف دراسة جامعة بنها الأهلية

تضم جامعة بنها الأهلية العديد من الكليات التي يرغب الطلاب في التقديم عليها لعام 2024-2025 ونشير إليكم إلى أهم هذه المصروفات:

مصروفات طب الأسنان تبلغ تكلفتها 120 ألف جنيه مصري.

تكلفة مصاريف كلية الهندسة بقيمة 70 ألف جنيه مصري.

كلية حاسبات ومعلومات مصروفاتها هي 65 ألف جنيه مصري.

الطب البشري وهي أعلى الكليات بعد الثانوية العانة تكلفتها 150 ألف جنيه مصري.

كلية العلاج الطبيعي وتبلغ تكلفتها 100 ألف جنيه مصري.

مميزات الجامعات الأهلية في مصر

تتميز الجامعات الأهلية في محافظات مصر بالعديد من المزايا والفوائد للطلاب عن الجامعات الخاصة وهي موضحه كالتالي: