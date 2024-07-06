“ترقبوا” نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدول الأول دمشق وحلب وجميع المحافظات عبر moed.gov.sy

أعلنت وزارة التربية السورية أن نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب ستظهر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي بعد من أعمال التصحيح والتدقيق، وقالت الوزارة أن هذه المرحلة تحتاج لوقت كافٍ ويعاد تصحيح الأوراق أكثر من مع المراجعة لضمان أن يحصل الطالب على درجاته بدون أن يتعرض لأي ظلم في الدرجات لأن هذه المرحلة في غاية الأهمية في حياة الطالب السوري التعليمية.

نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

لم يتم الإعلان عن موعد محدد لظهور نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب حتى الآن، ولكن تشير المصادر المقربة من وزارة التربية السورية أنها ستظهر في الأيام المقبلة ومن المتوقع أن تكون خلال الأسبوع القادم “يوم الأحد 14 يوليو/تموز 2024)، بحيث فور انتهاء التصحيح والمراجعة والرصد تبدأ أعمال اعتمادها من جانب السيد وزير التربية ومن ثم نشر بيان به كافة التفاصيل من نسب النجاح وأسماء الأوائل، ثم يتم رفعها عبر موقع الوازرة الإلكتروني الرسمي.

استخراج نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

يمكنك أن تستعلم عن نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب بعدما يتم اعتمادها من وزير التربية ويتم تفعيل رابط الاستعلام أيضًا، وذلك من خلال الخطوات التي سنعرضها فيما يلي: