إجازة مدفوعة.. إجازة البنوك والمصالح الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446

أعلن البنك المركزي المركزي المصري، عن تعطيل العمل في كافة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، ليوافق يوم الخميس المقبل 11 من شهر يوليو 2024، حيث إن هذه الإجازة تأتي تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هـ، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الإجازة مدفوعة الأجر كاملاً، مع التنبيه على جميع الجهات بتطبيق قرار الإجازة.

العُطلة الرسمية في البنك المركزي المصري

وأكد البنك المركزي المصري، أن استئناف العمل يكون يوم الأحد المقبل الموافق 14 من شهر يوليو 2024، عقب انتهاء العُطلة الأسبوعية، بحي يتم مواصلة العمل من الساعة 8:30 صباحًا إلى نهاية الساعة 3 مساءً، مع إمكانية الإنهاء كافة الإجراءات المالية عبر تطبيق البنوك الخاصة والحكومية، بالتسهيل على جميع العملاء في مثل هذه المعاملات البنكية وعدم الذهاب إلى أي مكان.

بداية العام الهجري لعام 1446

بعد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر محرم 1446 وعقب غروب شمس يوم 29 من شهر ذي الحجة ليوافق موعد العام الهجري، على أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الحكومية يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بحيث تكون مدفوعة الأجر كامل، ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري فإن الإجازة تكون أخر الأسبوع الموافق الخميس بدلاً من التاريخ الميلادي من شهر المحرم، على أن تتم مواصلة العمل على مدار الأسبوع دون أي إجازات تذكر حتى نهاية الأسبوع الجاري.