التسجيل في البريد السعودي ومزاياه للمواطنين 1446

يعتبر التسجيل في خدمة الرمز البريدي 1445 بشكل إلكتروني من أهم الخدمات التي قدمها البريد السعودي للمواطن والوافد في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تساعد الكثير من الأشخاص والجهات على إتمام الأعمال الخاصة بهم، حيث تيسر توصيل البريد إلى الأشخاص في كافة المناطق حول المملكة بشكل آمن، فقد حدد البريد السعودي الشروط والضواب للحصول على رمز البريد من قبل البريد السعودي.

التسجيل في البريد السعودي

الآن يمكن التسجيل بشكل إلكتروني على هذه الخدمة، حيث قام البريد السعوديبتسهيل جميع الإجراءات اللازمة بشكل صحيح دون عوائق أو الذهاب إلى مقر البريد، فقد تتمثل خطوات الخدمة فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبريد السعودي.

الضغط على التسجيل.

التحديد على الأفراد.

كتابة المعلومات من أجل العملية مع التأكد من أنها صحيحة.

قرائة الشروط واضغط موافقة.

ثم اضغط على تسجيل.

كتابة جميع الخانات المطلوبة.

تفقد البيانات والإقرار على أنها صحيحة

استكمال عملية التسجيل بكتابة أو الرمز المرسل عبر هاتف العميل.

وأخيراً، الضغط علي زر التسجيل.

مزايا استخدام الرمز البريدي

فوائد استخدام رمز البريد عديدة، حيث أنه يسهل على المواطنين الكثير من الخدمات المتعلقة بالبريد السعودي، وهو من أهم المؤسسات التي يتعامل معها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وتتمثل الفوائد فيما يلي: