أجمل الرسائل وعبارات التهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1446

مع بداية سنة هجرية جديدة يبحث المسلمون عن عبارات تهاني للعام الهجري الجديد 1446، تعتبر هذه المناسبة فرصة للاحتفال والاستمتاع بإجازة رسمية في كل البلاد يملؤها الفرح والسرور، حيث إنها بداية عام هجري جديد يحمل الخير والبركات، نحن في موقعنا نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، ونقدم لكم أجمل عبارات التهاني للعام الهجري الجديد 1446مع بداية العام الهجري الجديد 1446.

عبارات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446

إليكم الآن بعض عبارات التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446، حيث يتبادل الأهل والأصدقاء هذه الرسائل لتعزيز المودة فيما بينهم:

إلى أهلي وأحبائي الكرام، أرسل لكم رسالة تهنئة من قلبي، أتمنى لكم عاما مليئا بالفرح والسعادة، أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى طاعته، وأن يمن علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة كل عام وأنتم بخير.

مع حلول العام الهجري الجديد أتمنى لجمبع أحبتي سنة هجرية مباركة مليئة بالخير والبركات، هذه المناسبة هي فرصة لنا للتوبة والعودة إلى الله تعالى فلنكثر فيها من خير الدعاء.

في هذه الأيام المباركة علينا أن نكثر من الدعاء والصدقة والعمل الصالح لجعلها فرصة لتجديد النوايا، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.

كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يجعل هذا العام خاليا من الأوجاع والفراق لأمة المسلمين جميعا.

عائلتي الكريمة أتمنى لكم عام هجري سعيد، أدعو الله أن يملأ قلوبكم بالإيمان وأن يملأ بيوتكم بالسعادة والبهجة.

أدعية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

مع حلول السنة الهجرية الجديدة، يتبادل المسلمون رسائل التهنئة والدعاء فيما بينهم، فيما يلي بعض الأدعية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد: