جزء 2 HD.. مشاهدة مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني على فيديو لاروزا Video laroza

مسلسل محمد سلطان الفاتح الذي بدأ عرض الحلقة الاولى منه منذ أكثر من اربعة اشهر على قناة TRT وجذب المشاهدين بقصته واثارة احداثه وضمه لمجموعة من نجوم الفن الأتراك وأبرزهم سيركان تشاي اوغلو وستشيكن اوزديمير وسليم بيرقدار وغيرهم، وقد حقق تقييم عالي في تركيا تجاوز الاربعة مما جعله يستمر لخمسة عشر حلقة دون توقف ودون أن يتسلل أي ملل أو سأم للمشاهد الذي أصبح ينتظر الحلقة الجديدة بكل شغف، ومع انتهاء الحلقة الاخيرة في الموسم الاول تساءل متابعي المسلسل عن موعد عرض الحلقات الجديدة، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل محمد الفاتح.

مشاهدة مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

مسلسل محمد الفاتح الذي يعرض حاليا على شاشة التلفزيون التركي يعرض قصة حياة محمد الفاتح سابع سلطان في الدولة العثمانية الذي فتح مدينة القسطنطنية التي بشر الرسول بفتحها لذا اطلق عليه اسم صاحب البشارة، تبدأ احداث المسلسل بوفاة الامير علاء الدين وتوجه مراد خان والد محمد الى بورصة واعتزاله السياسة بسبب هزيمته من الصليبيين مما يدفع محمد الى تولي الحكم ويواجه في أول حروبه اورهان والدولة البيزنطية التي تدعمه وينجح في تحقيق انتصار عظيم ويواصل مسيرته وأمامه هدف واحد هو فتح القسطنطية تنفيذا لوصية والده قبل وفاته وبالفعل يحشد قواته وجيوشه العسكرية من أجل الوصول لهدفه وبعد فتح القسطنطية يخوض معارك عديدة لفتوحات اسلامية جديدة ويرعب حكام الدول الاوروبية الذين لم يتوقعوا هذه القوة والشجاعة من محمد الفاتح.

مشاهدة مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

الراغبين في الاستمتاع بالأحداث الجديدة من مسلسل محمد الفاتح ومشاهدة حلقات الجزء الثاني مترجمة يمكنهم ذلك عبر العديد من المواقع المتخصصة ومنها اراب سيد وفيديو لاروزا وديلي موشن وغيرهم.