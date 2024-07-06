“www.yemenexam.com › النتائج ثالث ثانوي” رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 الدور الأول جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في هذه الساعات عن رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 الدور الأول ليستعلموا عن النتيجة، وفي هذا المقال ستعرف الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة بالإضافة إلى موعد ظهورها، حيث يعتبر الصف ثالث ثانوي مرحلة مهمة في حياة الطالب اليمني لأن يترتب عليها مصيره الأكاديمي والمهني من خلال الكلية التي سيلتحق بها.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 الذي حددته وزارة التربية والتعليم، وبالنسبة لموعد ظهور تلك النتائج فسيكون غدًا الأحد الموافق 7 يوليو/تموز 2024، وحينها سيتم تفعيل رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، وصرحت الوزارة بأن أعمال التصحيح انتهت تمامًا وبدأت الآن مرحلة رصد الدرجات أي جمعها لرفعها على الموقع بحيث يتمكن كل طالب من معرفة نتيجته.

بحيث سيمت اعتماد النتائج وإعلان نسب النجاح، كما سيتم الإعلان أولاً عن أسماء الطلاب الأوائل وبعدها سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة باقي الطلاب وسيتم تفعل رابط الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الصف ثالث ثانوي اليمن 2024

يمكنك أن تستعلم عن نتيجتك من خلال الدخول على رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 الرسمي على شبكة الإنترنت، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

على الطالب أن يدخل على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. أو من خلال التوجه مباشرة إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات .

. اختار “خدمات الوزارة” ستجدها في القائمة الرئيسية.

بعدها اضغط على تبويب “النتائج”.

ثم اختار “نتائج الثانوية العامة”، وحدد العام الدراسي وهو 2023/2024.

وبعدها حدد القسم الذي يتبع له الطالب أي “علمي/ أدبي”.

اكتب رقم جلوس الطالب بشكل صحيح ثم اضغط على رمز التحقق.

في النهاية اضغط على كلمة “بحث” وانتظر قليلاً وستظهر أمامك درجات الطالب في كل مادة من المواد الدراسية.

كما أنه من المتوقع أن يحدث مثلما حدث في نتائج التاسع وتظهر النتائج من خلال رقم 161 التابع للوزارة، بحيث يمكن الاتصال أو إرسال رسالة نصية بها رقم جلوس الطالب، وسيتم الرد عليك بالنتيجة.