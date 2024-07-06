شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وكيفية التقديم للحصول على وحدات سكنية بأسعار لا تفوت

يتم البحث دائما عن كيفية التسجيل داخل سكنات عدل 3 وذلك للحصول على الدعم السكني الذي يقدم إلى المحتاجين داخل الجزائر، والذي يتم تقديمه بواسطة وزارة الإسكان، حيث يتطلب من الفرد التقديم والتسجيل أولا داخل الموقع، حتى يحصل على فرصة استحقاق الدعم وامتلاك سكن بسعر مناسب، لذا قد تم توضيح خطوات التسجيل والشروط اللازمة، التي من الضروري توفرها في المتقدم على سكنات عدل 3.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

تم التوضيح بواسطة وزارة الإسكان عن أن التسجيل داخل سكن عدل 3 سيكون إلكترونيا من خلال تدوين رقم التأمين ورقم التعريف الوطني، ومن الضروري أن تكون بطاقة التعريف المسجل بها سارية الصلاحية، كما يجب توفر الشروط المعلنة في المتقدم، وتلك الشروط كالآتي:

يجب توفر جنسية جزائرية لدى المتقدم مع ضرورة عدم تنقله من دولة لأخرى والإقامة بشكل دائم في الجزائر.

عمر المتقدم يجب ألا يتخطى عمر الـ 70.

عمر المتقدم يجب ألا يتخطى عمر الـ 70. يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى للاستفادة من برنامج سكنات عدل 3.

في حال أن الفرد متزوج يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري له هو وزوجته 120 ألف دينار ولا يقل عن 24 ألف.

يلزم ألا يكون لدى المتقدم أي سكن مسجل بإسمه أو أرض بناء.

يلزم توفير كفيل حتى تضمن الوزارة سداد المبلغ الخاص بالسكن المقدم عليه.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

فور امتلاك رابط التسجيل داخل دعم سكنات عدل 3، عليك بتطبيق بعض الخطوات الضرورية للتسجيل بشكل صحيح وهي كالآتي: