شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وكيفية التقديم للحصول على وحدات سكنية بأسعار لا تفوت

Shawadfi تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شروط التسجيل في سكنات عدل 3 وكيفية التقديم للحصول على وحدات سكنية بأسعار لا تفوت
شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يتم البحث دائما عن كيفية التسجيل داخل سكنات عدل 3 وذلك للحصول على الدعم السكني الذي يقدم إلى المحتاجين داخل الجزائر، والذي يتم تقديمه بواسطة وزارة الإسكان، حيث يتطلب من الفرد التقديم والتسجيل أولا داخل الموقع، حتى يحصل على فرصة استحقاق الدعم وامتلاك سكن بسعر مناسب، لذا قد تم توضيح خطوات التسجيل والشروط اللازمة، التي من الضروري توفرها في المتقدم على سكنات عدل 3.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

تم التوضيح بواسطة وزارة الإسكان عن أن التسجيل داخل سكن عدل 3 سيكون إلكترونيا من خلال تدوين رقم التأمين ورقم التعريف الوطني، ومن الضروري أن تكون بطاقة التعريف المسجل بها سارية الصلاحية، كما يجب توفر الشروط المعلنة في المتقدم، وتلك الشروط كالآتي:

  • يجب توفر جنسية جزائرية لدى المتقدم مع ضرورة عدم تنقله من دولة لأخرى والإقامة بشكل دائم في الجزائر.
    عمر المتقدم يجب ألا يتخطى عمر الـ 70.
  • يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى للاستفادة من برنامج سكنات عدل 3.
  • في حال أن الفرد متزوج يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري له هو وزوجته 120 ألف دينار ولا يقل عن 24 ألف.
  • يلزم ألا يكون لدى المتقدم أي سكن مسجل بإسمه أو أرض بناء.
  • يلزم توفير كفيل حتى تضمن الوزارة سداد المبلغ الخاص بالسكن المقدم عليه.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

فور امتلاك رابط التسجيل داخل دعم سكنات عدل 3، عليك بتطبيق بعض الخطوات الضرورية للتسجيل بشكل صحيح وهي كالآتي:

  • قم بالدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل داخل دعم سكنات عدل 3.
  • بعد ذلك توجه إلى الصفحة الرئيسية، حتى تبدأ في النقر على استمارة التسجيل.
  • ابدأ في إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة كبيرة.
  • ثم يحتاج منك الموقع إرفاق بعض الأوراق اللازمة، والتي يتطلب منك إرسالها بشكل واضح.
  • ثم قم بالنقر على أيقونة التسجيل وتقديم الطلب.
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معلومات الكاتب
Shawadfi

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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