استمتع بالمميزات الخطيرة بعد تحميل واتساب جي بي وحملة من الرابط الرسمي

أحد التطبيقات التي انتشرت فيها الأمونيا، كما أصبح من التطبيقات الأكثر شهرة للمراسلة التي تتمكن من خلالها أن تتبادل مع أي شخص المكالمات والرسائل هو “واتس جي بي”، حيث أن جودة التطبيق عالية ولا يواجه أي صعوبات لأنه سهل الاستخدام، لذلك يعد أكثر التطبيقات تحميلا، والجدير بالذكر أنه يوفر الكثير من المميزات ويمكنك الاستمتاع بها عند تحميله على الهاتف، علما بإن التحميل مجاني بدون أي رسوم.

تحميل واتساب جي بي

تساءل الكثير عن كيفية تحميل واتساب جي بي، حيث يوجد رابط مباشر يمكنك تحميل التطبيق من خلاله والاستمتاع بميزاته الكثير ويمكن تطبيق التطبيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول على جوجل بلاي إذا كان نظام الجهاز الاندرويد.

عليك الدخول على آب ستور إذا كان نظام هاتفك آيفون.

قم بكتابة واتساب جي بي في خانة البحث المخصصة.

عليك القيام بالضغط على كلمة تحميل و انتظار دقائق قليلة حتى ينتهي التحميل.

عليك الدخول على ملفات التطبيقات لديك، واضغط على ملف.

عليك القيام بالتثبيت والانتهاء من الخطوات اللازمة لعمل حساب.

عليك إدخال رقم الهاتف وكذلك كلمة المرور بشكل صحيح.

والآن عليك اتباع التعليمات والقيام بإضافة الأصدقاء والاستمتاع بـ واتساب جي بي.

مميزات واتساب جي بي

يحتوي واتساب جي بي العديد من المميزات سوف نوضحها لكم من خلال اتباع الآتي :