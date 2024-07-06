رابط الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2024

يتزايد الإهتمام والبحث عن نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024 برقم الجلوس بين طلاب وطالبات التعليم الفني في مصر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب موعد إصدار النتائج الرسمية على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة في الكنترول، يمكنكم متابعة موقعنا لمزيد من التفاصيل حول نتيجة الدبلومات الفنية وطريقة الإستعلام عن النتائج.

نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024

يبحث العديد من طلاب التعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 وطريقة الاطلاع عليها برقم الجلوس، يمكنكم الإستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، فقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم نشر النتائج الرسمية على الموقع فور الإنتهاء من عمليات التصحيح، حيث انتهت الإختبارات في يوم 27 يونيو وحضر الامتحانات حوالي 818 ألف طالب وطالبة في 2562 لجنة لأداء الامتحانات.

طريقة الإستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يمكنك الآن الحصول على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 بسهولة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفنية، حيث انه من المقرر أن يتم اعتماد النتائج رسميا ونشرها على موقع الوزارة بمجرد اكتمال عمليات التصحيح، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم الفني تحديد الصف الدراسي للطالب الذي ترغب في الإستعلام عنه. يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانة المخصصة. أدخل رقم الجلوس الخاص بك. حدد المحافظة التابع لها. أدخل بيانات المدرسة المسجل بها الطالب للإستعلام عن نتيجتك. اضغط على مربع “استعلام”.

انتظر لحظات قليلة وسوف تظهر نتيجتك بمجموع درجاتك الكلي في جميع المواد الدراسية وكذلك النسبة المئوية.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024

من المتوقع أن يعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال عمليات رصد الدرجات وإعدادها بالكامل، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع الوزارة، حيث يمثل توقيع الوزير الجديد على هذه النتائج أول اعتماد رسمي له منذ توليه المسؤولية حديثا.