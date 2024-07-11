استقبل الان.. تردد قناة تنة ورنة الجديد الأحدث وتابع أروع الأغاني والكرتون المسلي طول اليوم

أصبحت قناة تنة ورنة في وقت قياسي قناة ذات قاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة بفضل ما تقوم بعرضه من برامج الأطفال الترفيهية والأغاني والمحتويات المسلية عبر شاشة القناة على التلفاز، لذلك قامت إدارة قناة تنة ورنة بتغيير الترددات الخاصة بها لإمكانية تطوير برامجها بصورة ترضي جميع الأذواق من خلال القمرين الصناعيين عربسات، نايل سات، ومن هنا كثرت محركات البحث حول أحدث ترددات القناة لمتابعة أقوى أفلام الكرتون والرسوم المتحركة على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع.

تردد قناة تنة ورنة عبر النايل سات

تقدم قناة تنة ورنة باقة مميزة من أفلام الكرتون المسلية والتي منها توم وجيري و سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة، فضلاً عن أفلام السندريلا و ديزني والعديد من المحتويات الأخرى التي يمكن مشاهدتها من خلال ضبط القناة عبر التردد الجديد على النايل سات وهو:

التردد: 11853.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد تنة ورنة على عرب سات

تحرص إدارة القناة على استخدام أفضل الأجهزة التقنية الحديثة في عرض برامجها المتنوعة لضمان مشاهدة ممتعة للبراعم الصغار بمختلف المراحل العمرية لهم، كما أنها قناة مجانية لا تفرض أي رسوم اشتراك لتنزيلها بالإضافة إلى أنها تحرص على أن تكون إشارة البث قوية بها لعدم حدوث تشويش في الصوت أو الصورة وذلك من خلال القمر الصناعي عرب سات ب التردد الجديد والذي جاء على النحو التالي:

التردد: 11595.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/4.

التشفير: مجاني.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال

بينما يمكن متابعة القناة بكل سهولة من خلال تنزيلها على جهاز الاستقبال بواسطة إدراج رقم التردد الجديد وذلك يتطلب مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي: