من هنا رابط استخراج نتائج بكالوريا الجزائر لعام 2024 عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية الجزائرية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية في الجزائر أن نتائج امتحانات البكالوريا، للشعبتي العلمي والأدبي الدور الأول لعام 2024، سيتم الإعلان عنها قريبًا وأوضح المتحدث أن عملية تصحيح العديد من المواد الدراسية لهذا العام قد انتهت بالفعل كما أكد أن نتائج البكالوريا ستظهر قريبا وستقوم الوزارة بتفعيل رابط إلكتروني يمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة و سنعرض لكم من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها بشكل رسمي.

نتائج البكالوريا الجزائر

سوف يتم الإعلان قريبًا عن نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في الجزائر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من المتوقع أن تصدر النتائج في الأسبوع الأول من شهر يوليو، ولذلك يواصل الطلاب وأولياء الأمور البحث المكثف عن نتائج البكالوريا 2024 في سوريا حسب الاسم وفيما يلي الخطوات الضرورية للاستفسار عن النتائج:

في البداية يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الجزائر.

ثم قم باختيار ” الدورة الأولي “.

بعد ذلك قم باختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب المتقدم لامتحان البكالوريا.

ثم يجب كتابة رقم جلوس الطالب.

كتابة تخصص الطالب سواء كان علميًا أو أدبيًا.

النقر على أيقونة “الاستعلام” عند إعلان النتائج بشكل رسمي سيعرض لك تفاصيل درجات الطالب.

تحقق من نتيجتك واطبعها إذا رغبت.

موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر أنه سيتم الكشف عن نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 في شهر يوليو الحالي، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية بشكل رسمي.