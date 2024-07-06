نزل beIN Sports تردد قناة بين سبورت الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية

قناة beIN Sports بين سبورت، اشتهرت بشكل كبير في الفترة الماضية، عبر تقديم محتوى رياضي ملائم أمام جميع عُشاق الساحرة المستديرة، إضافة إلى أن القناة تقدم مجموعة من البرامج الرياضية الحصرية التي تُذيع المباريات وكافة أخبار الكرة المحلية والعالمية، مع حصولها على البث المباشر لنقل البطولات العربية والعالمية، ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة beIN Sports وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة bein sport

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة بين سبورت beIN Sports ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الرياضة والكرة المحلية والعالمية، وذلك بإتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة بين سبورت هو نايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11013.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة فهو افقي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد bein sport العرب سات

ولقناة بين سبورت الرياضية، تردد أخر وجديد تقوم من خلاله بنقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى البرامج الرياضية الأكثر تنوعًا، كما في البيانات التالية:-

التردد الجديد هو 12379.

القمر الصناعي للقناة العرب سات.

معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو 5/6.

خطوات تنزيل تردد قناة بين سبورت

هناك بعض الخطوات الهامة حتى تتمكن من تنزيل التردد الجديد لقناة بين سبورت، وفقًا للأتي:-