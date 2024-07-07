بسر خطير احصل على ملايين الشدات ببجي موبايل

شحن شدات ببجي موبايل باستخدام خدمة فودافون كاش يعتبر من الطرق الأسهل والأسرع للحصول على العملة الافتراضية للعبة، التي تستخدم لشراء مختلف العناصر والميزات داخل اللعبة إذا كنت من عشاق لعبة ببجي موبايل 2024 وترغب في الحصول على الكثير من الشدات عن طريق شراءها عبر خدمة فودافون كاش للاستمتاع بشراء جميع ما ترغب فيه داخل اللعبة، تابع هذا المقال.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG UC

هناك العديد من الوسائل التي تساعد اللاعبين على شحن شدات ببجي بسهولة وسرعة من بين هذه الوسائل، هي الشدات وفيما يلي سنذكر طريقة الشحن:

في البداية يتم التوجه إلى لعبة ببجي المثبتة على هاتفك.

ثم اذهب إلى قائمة المتجر الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك سوف يتم عرض بعض الخيارات، اختر خيار الشحن.

ثم تحتاج إلى تحديد طريقة الشحن باستخدام رقم التتبع.

بعد ذلك، ابدأ بكتابة الكود التعريفي مع التأكد من عدد النغمات.

ثم قم بشراء الشدات عبر اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

ثم انقر على أيقونة تأكيد.

مميزات لعبة ببجي

تعد لعبة ببجي من بين أكثر الألعاب استمتاعًا لدى اللاعبين، وتتميز لعبة ببجي بالخصائص التالية: