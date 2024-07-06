بعد طول انتظار موعد عرض حلقات الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان على قناة آي تي في التركية

مسلسل مؤسس عثمان حقق نجاح كبير في كف الدول العالم العربي حيث تم عرضه على عدد من القنوات مدبلج الى اللغة العربية وتم عرض خمسة مواسم استطاعت أن تجذب المشاهد إليها والجميع كان متراقب الاحداث والحلقات القادمة من المسلسل، فإن المسلسل قادر أن يجذب المشاهد اليه ويجعله متلهف لمعرفة الاحداث القادمة فإن تصوير المسلسل يضم عدد كبير من المعارك التي يخوضها عن مؤسس عثمان والفتوحات المختلفة والعديد من الأحداث الحقيقية التي حدثت على ارض الواقع لذلك سوف نعرض لكم موعد الجزء السادس من المسلسل والقنوات الناقله له خلال الفقرات التالية.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يعرض المسلسل على قنوات الفضائيه المحترفة حيث تم الإعلان عن تصوير الجزء السادس والانتهاء منه وأكدت بعض المصادر أن الجزء السادس سوف يعرض في شهر سبتمبر القادم 2024،لذلك الجميع مترقب الاحداث القوية في هذا الجزء وسوف يتم عرض المسلسل على عدد من القنوات الفضائيه من اهمها قناة الفجر الجزائرية و قناة اي تي في التركية بجميع الحلقات كاملة في تمام الساعة 8:00 مساء.

تردد قناة اي تي في و الفجر الجزائرية

يمكن لجميع عشاق الدراما التاريخية التركية من متباعدة الأحداث الجديدة لمسلسل المؤسس عثمان فور نزوله على القنوات الفضائيه التي تتمثل فيما يلي: