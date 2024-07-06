لينك نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم علمي وأدبي عبر moed.gov.sy | | تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا للعام الدراسي 2024/2023

ساعات قليلة ويبدأ إعلان نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم من جانب وزارة التربية السورية، وذلك بعد أن طال انتظار الطلاب وأولياء أمورهم حيث تُعد هذه السنة هي السنة النهائية في مسيرة الطالب التعليمية ومرحلة ما قبل الجامعة، ولذلك فالجميع يبحث وبشكل مكثف جداً عن تلك النتائج ورابط استخراجها والطريقة الصحيحة، وهذا ما نستعرضه معكم خلال السطور القادمة.

نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية السورية بشكل رسمي عن ظهور نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الغد (الأحد الموافق 07 تموز / يوليو الجاري 2024) وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي، وإليكم خطوات استخراج النتائج فور إعلانها مباشرة وبأسهل طريقة ممكنة:-

أولاً: يجب على الطالب أو ولي أمره الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية .

. ثانيًا: أو يمكن الحصول على النتائج من خلال موقع نتيجة نت .

. ثالثًا: من قائمة الخدمات الرئيسية على الموقع اختر خدمة “النتائج الامتحانيه”.

ثالثًا: ستجد نتائج عام 2024 اختر منها نتائج البكالوريا.

رابعًا: حدد طريقة الاستعلام إما حسب رقم الاكتتاب أو حسب الاسم، ثم سجل بياناتك بشكل صحيح.

وأخيراً: أنقر على بحث لتجد نتائج الطالب أصبحت متاحه أمامك.

تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا 2024

كما يمكن أيضاً من خلال تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب وذلك عن طريق تحميل التطبيق وتطبيق نفس الخطوات السابقة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية السورية قد أعلنت عن انتهاء التصحيح لجميع المواد وجاري الآن الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة النهائية ورصد الدرجات، ومن المنتظر نشر البيان المتعلق بنتائج الطلاب صباح يوم الأحد 7 يوليو 2024 لإعلان نسب نجاح الطلاب في القسمين العلمي والأدبي وأسماء الأوائل.