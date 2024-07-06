مفاجأة في الجزء الجديد من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

في المواسم السابقة، حقق مسلسل “قيامة عثمان” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونتيجة لهذا النجاح الباهر، أصبح المشاهدون يتطلعون بفارغ الصبر إلى بدء عرض الموسم السادس في الأيام القليلة المقبلة وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل، “عثمان بن أرطغرل”، عن استمرارها في تقديم العمل الذي نال إعجاب الجمهور ومن المتوقع أن يتضمن الموسم القادم العديد من التفاصيل الشيقة، حيث سنكتشف بعض الأحداث والأسرار المتعلقة بتأسيس الدولة العثمانية، من المقرر أن يتم عرض المسلسل في أغسطس القادم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

وبعد أن اوضحنا موعد عرض الجزء الجديد من مسلسل قيامة عثمان، نجد أن هذا العمل التركي قد حظي بشهرة واسعة وشعبية كبيرة في شتى أنحاء العالم منذ ختام الموسم الخامس من المسلسل، وفيما يلي سنذكر تردد القناة الناقلة

قناة ATV التركية

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط قناة عرض مسلسل قيامة عثمان 2024

بعدما حددنا ترددات القنوات التي ستعرض مسلسل المؤسس عثمان 2024 وأوقات عرضه، يجب علينا ضبط هذه الترددات على جهاز الاستقبال من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: