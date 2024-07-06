قبل أى حد.. حمل الوتساب الذهبي واعرف مميزات وخصائص التطبيق قبل التحميل

يعتبر الواتس اب أحد التطبيقات الحديثة كما أنها النسخة الحديثة من التطبيق العادي، كما أن الواتساب الذهبي يحتوي على مميزات وإمكانيات بإعداد كبيرة مقارنة بأي تطبيق آخر، بالإضافة إلى أن ذلك الإصدار متوفر لكافة أجهزة الآيفون والآندرويد مجاناً، لذلك يمكنك تنزيل الواتس اب على هاتفك وبكل سهولة حتي تستمتع بكافة الخصائص والمميزات التي تتوفر في التطبيق، وسوف نقوم بذكر كافة التفاصيل في السطور القادمة لهذا المقال.

تحميل الوتساب الذهبي

استكمالا لحديثنا عن تحميل الواتساب الذهبي، يمكنك تحميل التطبيق على جميع الأجهزة الآيفون والاندرويد باستخدام الرابط المخصص له واتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تأتي على النحو التالي:

استخدم من خلال محركات البحث الرابط الخاص بتحميل الواتساب الذهبي.

ثم انقر على مربع داونلود ، ثم الانتظار قليلا حتى يتم الانتهاء من التحميل.

ومن خلال التوجه إلى ملف التنزيلات انقر على كلمة تثبيت، ثم كتابة رقم الجوال.

مميزات وخصائص واتساب الذهبي

يعتبر الواتساب الذهبي من أهم النسخ والتي نالت شهرة كبيرة بين الأشخاص ، ويرجع السبب إلى توفير ذلك التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات وأهم تلك المميزات ما يلي: