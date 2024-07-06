اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وتحميل الكشوفات pdf

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وذلك في بيان رسمي لها حيث ان البرنامج يعد من أهم المبادرات التي تقدم الدعم لفئات كثيرة في المجتمع العراقي والتي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة وتقديم المساعدات المادية في مواجهة الظروف الاقتصادية والتحديات الحالية، لذلك سوف نذكر لكم كيفية الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال هذا المقال بالتفصيل.

اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه 2024

الحكومه في العراق وفرت رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي ت الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة مظلتي الرسمي ثم يضغط على الخدمات الالكترونيه و.

اضغط على أسماء المستفيدين الرعاية الاجتماعية وادخل المحافظة ثم المعلومات المطلوبة.

واضغط على الاستعلام لتظهر له قائمة بالمستفيدين.

ثم اتبع التعليمات والاجراءات المطلوبه وادخل البيانات.

اضغط على خدمات الرعاية الاجتماعية وقم بتنزيل القوائم pdf.

وبعد ذلك تستطيع أن تتعرف على الاسم مباشرة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وزارة العمل وضعت عدة شروط يجب ان تتوفر فيها الاشخاص للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: